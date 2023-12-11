Отмечается, что некоторые из этих монет были в обращении.

Значительно улучшить благосостояние украинцев могут 50 копеек. Коллекционеры ценят не все монеты, а лишь определенные.

По информации специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 тысяч до 11 тысяч гривень.

В чем особенность монеты:

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толстый средний зуб тризуба;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 имеет четыре ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

Более свежие 50 копеек 2001 года могут принести примерно 1,5 тысячи гривень. Цена обусловлена малым тиражом - всего 5 тысяч единиц. Специалисты отметили, что найти такую монету в обращении маловероятно, но все же возможно.

Кроме того, за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм могут заплатить 2-4 тысячи гривень.

Ее особенность в том, что:

в нижней части тризуба есть маленькое отверстие;

между листком и отростком есть промежуток в виде трапеций;

гурт с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 гривень", – отметили специалисты.

Монеты Украины - специалист рассказал, что ценется

Редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач рассказал, что не все старые монеты ценятся коллекционерами. По его словам, заплатить могут только за те, которые имеют уникальные отличия, но не за куски обычного металла.

Эксперт указал, что коллекционной делает монету малозаметная мелкая деталь, которую могут увидеть только специалисты.

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