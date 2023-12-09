Не все копейки могут заинтересовать нумизматов.

Не все старые монеты ценятся коллекционерами, в том числе копейки СССР. Заплатить могут только за те, которые имеют уникальные отличия, но не за куски обычного металла.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она

может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач в комментарии изданию "Обозреватель".

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По его словам, дорого продать можно монеты из серебра или золота, а также редкие. Он отметил, что коллекционеры могут заплатить за монеты 1947-1958-х годов выпуска. В то же время эксперт указал, что найти "в свободном доступе" указанные или другие ценные монеты сейчас почти невозможно.

Зачастую коллекционной делает монету малозаметная мелкая деталь, которую могут увидеть только специалисты.

Монеты Украины - что принесет немалые деньги

Коллекционеры могут неплохо заплатить за украинские монеты, которые имеют некоторые особенности. К примеру, ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия, а также 2 копейки 2003 года.

Кроме того, тысячи гривень могут заплатить и за 1 копейку. К примеру, такая монета 1992 года разновидности 1.35АА может принести своему владельцу более 11 тысяч гривень.

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