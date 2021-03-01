Первые два ипотечных кредита выдали "OТП Банк" и "Укргазбанк".

Первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".

Читайте такжеУкраинцы начали активнее брать ипотечные кредитыКак передает корреспондент УНИАН, торжественное подписание первых двух ипотечных кредитных договоров произошло в понедельник, 1 марта, в рамках форума "Украина 30", а первые два кредита выдали "OТП Банк" и "Укргазбанк".

По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, присутствующего на мероприятии, данная программа рассчитана на всех граждан Украины, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

"Предметом ипотеки может быть как частный дом, так и квартира. Наша программа рассчитана как на вторичный, так и на первичный рынок недвижимости. Максимальная сумма кредита 2 миллиона гривень, максимальный срок кредитования 20 лет, а минимальный первичный взнос составляет 15%", - напомнил Драганчук.

Что этому предшествовало

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости.

Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

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Автор: Богдан Слуцкий