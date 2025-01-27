Александр Савченко отметил, что укрианцам нужно будет подтвердить легальность доходов.

Украинские банки самостоятельно решают, кого из клиентов к какой категории благонадежности нужно отнести. От этого решения будет зависеть размер ограничения на переводы с карты на карту.

"Банки будут самостоятельно решать, к какой категории отнести своего клиента, так требуют инструкции FATF – организации, которая отслеживает нелегальное использование денег. Таким образом, ответственность лежит на коммерческом банке. Есть критерии, которые позволяют банки прогнозировано отнести его клиентов к одной из категорий", - рассказал директор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире "Киев24".

По его словам, наиболее рискованные клиенты – это люди, у которых есть счета, но банк не видит их доходов и денег на этих счетах, которые бы поступали от известных источников, у банка нет.

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"Сюда можно отнести всех пенсионеров, студентов, людей, которые открыли счета, но у них никогда не было больше 10-15 тысяч. По клиентам такого класса будут максимальные ограничения – до 50 тысяч гривень на месяц", - объяснил Савченко.

Он указал, что если есть необходимость перевести сумму, которая превышает лимит, то нужно доказать банку легальность средств.

"Если вы попали в определенную категорию, то у вас никаких шансов провести большую транзакцию, но вы можете доказать банку перед операцией, что у вас есть легальные доходы. Вы должны документально подтвердить легальность дохода. Это лучше сделать до проведения транзакции", - уточнил эксперт.

Ограничения перевода с карты на карту - последние новости

С 1 февраля украинские банки введут новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Нововведение будет касаться только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально. При этом клиенты будут распределены на три категории в зависимости от степени риска, который будут определять банки.

Для клиентов с высоким уровнем риска будут действовать ограничения в 50 тысяч гривен в месяц. Клиенты со средним и низким уровнями риска смогут переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит снизится до 100 000 грн в месяц.

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