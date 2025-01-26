Отмечается, что разделение граждан на группы благонадежности происходит на основании уровня доходов.

Банки считают клиентов неблагонадежными, если у человека есть неподтвержденные доходы. Это касается ситуаций, когда объем финансовым операций больше общего официального дохода.

"Концепция идеи очень проста: если у человека есть неподтвержденные доходы, то он уже неблагонадежный. Не в том плане, что он плохой человек. Если у человека зарплата, грубо говоря, 30 тысяч гривен в месяц, а она ежемесячно получает или проводит более 100 тысяч или 50 тысяч, возникают вопросы относительно того, насколько благонадежен этот человек в том смысле, что те деньги, которые он постоянно кому-то переводит или получает, не соответствуют уровню доходов, которые она имеет", - рассказал аналитик Национального института стратегических исследований Иван Усс в эфире КИЕВ24.

По его словам, разделение граждан на группы благонадежности происходит, прежде всего, на основании уровня доходов, которые люди имеют. При этом эксперт указал, что к лицам, которые официально подтвердили статус волонтера, новые ограничения не будут применяться.

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Ограничения перевода с карты на карту - последние новости

С 1 февраля украинские банки введут новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Нововведение будет касаться только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально. При этом клиенты будут распределены на три категории в зависимости от степени риска, который будут определять банки.

Для клиентов с высоким уровнем риска будут действовать ограничения в 50 тысяч гривен в месяц. Клиенты со средним и низким уровнями риска смогут переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит снизится до 100 000 грн в месяц.

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