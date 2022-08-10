Если учреждение будет устанавливать заниженный курс покупки наличной валюты, который будет значительно отличаться от курса продажи, то оно рискует потерять своих клиентов.

С 6 августа 2022 года Национальный банк Украины отменил ограничение, согласно которому банки и небанковские учреждения должны покупать у населения наличную валюту по курсу не ниже официального.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Почему это было сделано? Курс в наличном сегменте валютного рынка может как снижаться, так и расти – в зависимости от спроса и предложения на рынке. Несмотря на это, требование покупать валюту по курсу ниже официального, потенциально могла бы ограничивать укрепление гривны. Поэтому Национальный банк снял соответствующее ограничение", - говорится в сообщении.

Регулятор также объяснил, есть ли риск, что это решение повлияет на увеличение разницы между курсом продажи и выкупа наличной валюты у населения.

"Отдельные финансовые учреждения действительно могут этим воспользоваться для увеличения собственной маржи, но такая практика не станет распространенной. На пути станет высокая конкуренция в наличном сегменте валютного рынка", - отметили в НБУ.

Отмечается, если учреждение будет устанавливать заниженный курс покупки наличной валюты, который будет значительно отличаться от курса продажи, то оно рискует потерять своих клиентов. Граждане могут выбрать любое другое финансовое учреждение, учитывая значительное количество игроков в наличном сегменте валютного рынка.

"Силу конкуренции хорошо иллюстрирует то, что разница между средними курсами покупки и продажи наличной валюты банками после снятия соответствующего ограничения не изменилась, а в небанковских учреждениях – наоборот в течение 5-8 августа сузилась с 0,4 до 0,25 грн за 1 доллар США", - отметили в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк 21 июля повысил официальный курс доллара на 25% – до 36,57 грн/долл.