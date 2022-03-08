Всемирный банк решил выделить Украине дополнительно 723 миллиона долларов для "выхода из чрезвычайной экономической ситуации".
Об этом сообщается на сайте банка.
В частности, Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил бесплатный пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины на 489 млн долларов: займы 350 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития, 80 млн долларов гарантий от Нидерландов и 50 млн долларов - от Швеции.
"Быстрая поддержка поможет правительству оказывать критически важные услуги украинским гражданам, в частности, платить заработную плату работникам больниц, пенсии пожилым и социальные выплаты для уязвимых слоев населения", - сообщили во Всемирном банке.
Также Украина получит грантовое финансирование на 134 млн долларов: 100 млн долларов от Великобритании, 22 млн долларов от Дании и еще 12 млн - от Латвии, Литвы, Исландии.
Кроме того, Япония предоставит для пакета поддержки 100 миллионов долларов параллельного финансирования.
"Группа Всемирного банка действует оперативно, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением. Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и региона. Это первый из многих шагов, которые мы делаем, чтобы помочь преодолеть большие человеческие и экономические последствия этого кризиса", - заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Отмечается, что Всемирный банк готовит еще один пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов, который должны предоставить уже в ближайшие месяцы, а также дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский Союз должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро.