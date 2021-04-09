В Минэкономики рассказали, что сдерживает развитие ключевых видов экономической деятельности.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-феврале текущего года сократился на 2,8%.

Об этом сообщается в "Обзоре экономической активности", опубликованном на официальном сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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«Так, в январе-феврале 2021 года сокращение сводного индекса производства составило 4,2%. Негативный вклад в динамику индекса сформировали почти все виды экономической деятельности, кроме внутренней торговли. Как результат, сокращение ВВП оценено на уровне 2,8%», - сказано в обзоре.

Также в Минэкономики отметили, что ослабление противоэпидемических ограничений с переходом к нормам адаптивного карантина в феврале после январского локдауна способствовало частичному восстановлению производственной активности отдельных субъектов экономической деятельности.

«Однако изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощение производителей действием перманентных карантинных мероприятий и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжают сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности», - сказано в обзоре.

Прогнозы

Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

Международный валютный фонд после спада валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4% прогнозировал его рост в 2021 году на 4% с последующим замедлением в 2022 году до 3,4%.

8 апреля 2021 года Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире на одном из национальных телеканалов заявил, что рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году буде выше 4%.

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Автор: Дмитрий Шварц