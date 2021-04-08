Прогноз МВФ относительно роста ВВП Украины на 4% - это меньше, чем заложено в госбюджете.

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире на одном из национальных телеканалов заявил, что рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году буде выше 4%.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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«Рост 4% – это базовый прогноз. Но мы ожидаем, что этот рост будет больше», – цитирует Устенко пресс-служба.

По его словам, прогноз МВФ относительно роста ВВП Украины на 4% - это меньше, чем заложено в государственном бюджете на 2021 год.

«В госбюджете заложено 4,2-4,3% реального роста. А президент Зеленский говорит о необходимости выхода на рост от 5% в год. Потому что именно такой рост позволяет эффективно бороться с бедностью», – цитирует советника главы государства пресс-служба.

Устенко отметил, что рост ВВП Украины в 2021 году возможен благодаря повышению внутреннего потребления домохозяйств благодаря увеличению минимальной и средней заработной платы.

Кредитный ресурс станет доступным, в том числе благодаря программе доступного кредитования «5-7-9%», ипотечному кредитованию и уменьшению учетной ставки НБУ.

«Кроме того, положительный эффект для экономики дадут инвестиции, дополнительные расходы государственного бюджета и улучшение мировой конъюнктуры», - резюмировал эксперт.

Прогнозы

Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

Международный валютный фонд после спада валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4% прогнозировал его рост в 2021 году на 4% с последующим замедлением в 2022 году до 3,4%.

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Автор: Богдан Слуцкий