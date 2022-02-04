В России продолжается проседание фондового рынка. Акции крупнейших компаний РФ падают.

Сегодня, 4 февраля 2022 года, зафиксировано проседание российского фондового рынка.

Об этом сообщает "МосБиржа".

По состоянию на 16:03 по Киеву акции "Газпрома" упали до отметки 321,85 руб.

По состоянию на 16:15 по Киеву также зафиксировано падение акций таких крупнейших российских компаний как "Сбербанк", "ВТБ ао", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА ао".

Падение акций "Газпрома" наблюдается с начала 2022 года на фоне обострения военной агрессии в адрес Украины.

Что такое индекс МосБиржи:

Индекс МосБиржи 10 представляет собой композитный ценовой равновзвешенный индекс 10 наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое изменение цен акций, включенных в базу расчета.

Индекс МосБиржи и Индекс РТС - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.

Прогнозы:

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.

Обвал российского фондового рынка: