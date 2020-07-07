Отставка Смолия: журналисты узнали, кто виноват в продаже имущества ликвидируемых банков (видео)

Журналисты подсчитали, что во время правления НБУ Гонтаревой и Смолия мы потеряли 302 миллиарда гривень.

Журналисты выяснили, кто непосредственно был причастен к продаже имущества ликвидируемых банков.

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Об этом сообщают "Гроші".

"Обезглавленный Нацбанк Украины стал темой недели всех политических ток-шоу! Казалось бы, причем тут банкир Яков Смолий, который неожиданно подал в отставку? Все просто: по информации Юлии Тимошенко, во время правления Валерии Гонтаревой и Смолия мы потеряли 302 миллиарда гривень!", - говорится в сообщении.

Журналисты подчеркивают, что это те деньги, которые украинцам не выплатил Фонд гарантирования вкладов.

Подробнее о том, кто, как и кому распродал имущество 105 ликвидированных банков, можно узнать из следующего видеоматериала:

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