Отставка Смолия: журналисты узнали, кто виноват в продаже имущества ликвидируемых банков (видео)
10:41, 07 июля 2020Финансы
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Журналисты подсчитали, что во время правления НБУ Гонтаревой и Смолия мы потеряли 302 миллиарда гривень.
На прошлой неделе председатель НБУ Яков Смолий ушел в отставку / фото УНИАН
Журналисты выяснили, кто непосредственно был причастен к продаже имущества ликвидируемых банков.
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Об этом сообщают "Гроші".
"Обезглавленный Нацбанк Украины стал темой недели всех политических ток-шоу! Казалось бы, причем тут банкир Яков Смолий, который неожиданно подал в отставку? Все просто: по информации Юлии Тимошенко, во время правления Валерии Гонтаревой и Смолия мы потеряли 302 миллиарда гривень!", - говорится в сообщении.
Журналисты подчеркивают, что это те деньги, которые украинцам не выплатил Фонд гарантирования вкладов.
Подробнее о том, кто, как и кому распродал имущество 105 ликвидированных банков, можно узнать из следующего видеоматериала:
Отставка Смолия: кто виноват в продаже имущества 105 ликвидированных банков
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