Злоумышленники изготавливали и продавали "флешки" с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту, узнали правоохранители.

Киберспециалисты СБУ и представители спецслужб США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые занимались отмыванием денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов.

Для вывода денег из "тени" злоумышленники организовали масштабную схему, говорится на сайте СБУ.

Они прятались под разными никнеймами в сети Darknet, имели многих подставных лиц, а также работали через различные финансовые сервисы.

Клиентами уличенных преступников были хакеры, которые занимались киберкражами и хотели перевести украденное в наличность. Например, воры, которые "взламывали" банковские счета компаний по всему миру, забирали себе виртуальные деньги "жертвы".

Читайте такжеВ Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом более 20 миллиардов (фоторепортаж)Более того, эти лица самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.

Злоумышленников удалось разоблачить в Николаеве.

Вследствие обысков у них правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, вредные программно-аппаратные средства, черновые записи и наличные.

В настоящее время осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций.

Ранее сообщалось, что в Украине хакеры взломали крупную сеть аптек – АНЦ, заблокировали работу сайта и "вырубили" интернет. Гендиректор холдинга аптечной сети АУЦ Николай Щербина утверждал, что злоумышленники требовали выкуп за то, чтобы аптеки снова могли нормально работать.

Автор: Виктория Токарева