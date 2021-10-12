Злоумышленники требовали выкуп за то, чтобы сайт АНЦ снова начал работать, сообщил гендиректор аптечной сети.

В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек – АНЦ, заблокировали работу сайта и "вырубили" интернет.

Злоумышленники требовали выкуп за то, чтобы работа аптек вернулась в прежнее русло, поделился в Facebook гендиректор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина.

По его словам, хакерам никто не собирался платить, и делается все возможное для того, чтобы злоумышленники были пойманы и привлечены к ответственности.

"...наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которое, скорее всего, займет несколько дней (чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек)", – добавил управленец.

Автор: Екатерина Присяжнюк