В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек – АНЦ, заблокировали работу сайта и "вырубили" интернет.
Злоумышленники требовали выкуп за то, чтобы работа аптек вернулась в прежнее русло, поделился в Facebook гендиректор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина.
По его словам, хакерам никто не собирался платить, и делается все возможное для того, чтобы злоумышленники были пойманы и привлечены к ответственности.
"...наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которое, скорее всего, займет несколько дней (чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек)", – добавил управленец.