По информации СМИ, против мужа директора Департамента правоприменения НКЦБФР Елены Ягнич – Сергея Ягнича возбуждено уголовное дело в Латвии.

Об этом редакции «Голос» стало известно из письма МВД Латвийской Республики о предоставлении правовой помощи по уголовному делу, открытому против руководителя направления инвестиционного бизнеса Ukrsibbank BNP Сергея Ягнича.

В МВД Латвийской Республики утверждают, что счета в латвийском «PNB Banka» использовались для легализации средств, полученных «в итоге не установленной преступной деятельности». Стоит отметить, что этот банк имеет сомнительную репутацию в стране, и в 2019 году Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии было принято решение о приостановлении деятельности банка и отозвана лицензия.

Так, по информации МВД Латвии, на счета латвийских банков господином Ягничем в 2017-2018 году было положено 80 тысяч долларов и более 310 тысяч евро. Сергей Ягнич утверждает, что средства они ввозили лично с женой Еленой Ягнич. При этом декларирование наличных средств на границе не проводилось. Правоохранители Латвии утверждают, что предоставленные в банк документы сделок свидетельствуют о маскировке происхождения денег, а лица, привлеченные к этим сделкам не могут объяснить происхождение средств и предоставить документы, подтверждающие сделки или оказания услуг.

5 февраля в уголовном процессе было принято решение о наложении ареста на имущество – ценные бумаги на сумму 274 тысяч долларов.

При этом в декларации Елены Ягнич, размещенных на сайте НАЗК, информация об иностранных счетах или имуществе отсутствует. Впрочем, стоит отметить, что на сайте НАЗК декларация Елены Ягнич отмечена такой, к которой нужно привлечь внимание в связи с тем, что вид активов “наличные деньги” превышает 5 млн.грн., а подарки, призы и благотворительная помощь составляют более 75% дохода декларанта. При этом в декларации за 2018 (период внесения денег на латвийские счета) Елена Ягнич указала, что ее муж Сергей Ягнич получил денежный подарок в 10 млн грн.

На запрос редакции «Голос», глава НКЦБФР Руслан Магомедов сообщил, что Елена Ягнич продолжает работать в Комиссии, а проверкой фактов занимается НАЗК и правоохранительные органы.

Редакцией также в конце мая был направлен запрос относительно доходов Сергея Ягнича главе правления Ukrsibbank BNP, однако на момент публикации новости, ответ не был получен.

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Автор: Иван Бойко