Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 8 копеек - до 37,90 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня - 41,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн/долл., евро - 40,70 грн/евро.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Курс доллара в апреле

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 23 апреля подорожал на 3 копейки - до 37,98 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 5 копеек - до 41,70 грн/евро. А продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,48 грн/долл., евро - 40,70 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 24 апреля укрепился на 5 копеек – до 38,25 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,75 грн за долл., евро - 41,20 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: