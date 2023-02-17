Эти санкции расширят и углубят введенные ранее ограничения в определенных категориях.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты и Большая семерка ведут работу по подготовке масштабного пакета санкций против РФ. Его должны объявить ближе к годовщине российского вторжения в Украину – 24 февраля.

"Я думаю, ближе к 24 числу вы увидите новый большой пакет санкций как со стороны США, так и всех наших партнеров по G7. Эти санкции расширят и углубят введенные ранее ограничения в определенных категориях, связанных, в частности, с ограничением потока технологий и оборудованием для российской оборонной промышленности", – цитирует Нуланд "Европейская правда".

Также готовятся индивидуальные санкции для лиц, которые причастны или прилагают усилия в поддержку российской войны против Украины.

Видео дня

По словам Нуланд, санкции также могут быть введены против других стран, которые помогают РФ обходить введенные ранее ограничения. Речь идет, например, о схемах импорта в Россию ноутбуков, холодильников, другой бытовой техники, электронные компоненты которых РФ может использовать для войны.

"Мы собираемся расширить наш экспортный контроль, чтобы охватить страны, которые помогают России. Мы публично говорили об Иране, КНДР, Китае. Но также есть другие страны, которые используются для обхода санкций", – подчеркнула Нуланд.

Санкции против России: актуальные новости

15 февраля Европейская комиссия официально представила десятый пакет санкций против Российской Федерации. Он также включает санкции против иранских организаций.

Ранее также сообщалось, что Европейский союз планирует ввести санкции против судоходной компании SUN Ship Management Ltd, которая помогает РФ в обходе западных ограничений на экспорт нефти. В апреле 2022 года компания тайно "приютила" у себя 92 судна российской государственной компании "Совкомфлот" для организации дальнейших перевозок российского топлива на случай санкций Запада.

Кроме того, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз обновил так называемый "серый список" налоговых юрисдикций, добавив в него страну-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: