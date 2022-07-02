Выплаты также возобновят для тех украинцев, которые еще находятся в неволе.

Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты. Кроме этого, деньги смогут получить и те, кто до сих пор находится в неволе.

Об этом говорится на странице Минреинтеграции Украины в Telegram.

Так, Минреинтеграции планирует возобновить работу межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным. После этого будут возобновлены выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще находится в неволе.

Получить помощь смогут:

Украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;

Семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории РФ по политическим мотивам, а также через общественную, политическую или профессиональную деятельность таких лиц.

Также сообщается и о том, какую сумму смогут получить украинцы. Пленные, которые уже освобождены из неволи или еще лишены свободы, в отношении которых правительство примет положительное решение, смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривень.

Ранее УНИАН уже сообщал, что некоторым украинцам начали выдавать до 250 тысяч гривень, оформить заявку на получение денег можно в "Дие".

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