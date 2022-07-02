Кабмин запустил в Украине проект "еРабота", в рамках которого украинцам раздадут гранты на образование и собственный бизнес.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, уже сегодня через "Дию" можно подать заявку на получение гранта для создания собственного бизнеса, а также для получения новых умений в новой карьере.
Так, проект "еРабота" состоит из шести разных программ:
- Гранты на любой микробизнес в размере до 250 тыс. грн.
- Гранты до 8 млн. грн. на расширение или создание предприятий в сфере переработки.
- Гранты на высадку садов – до 400 тыс. грн. на 1 га.
- Гранты на строительство новых теплиц – до 7 млн грн.
- Гранты для стартапов в IT.
- Гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.
По словам премьер-министра, важным акцентом всех этих программ является создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявления на получение гранта.
Как сообщал УНИАН, в конце июня 2022 правительство анонсировало три новых программы для поддержки экономики Украины в рамках проекта "еРабота". Это гранты для перерабатывающих предприятий, поддержка стартапов и карьера в ІТ.
Напомним, ранее Кабмин также принял постановление, согласно которому официально зарегистрированных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам за минимальную заработную плату (6 500 грн).