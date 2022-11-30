Международные платежные системы повышают ставки интерчейндж с 1 декабря.

Несмотря на повышение международными платежными системами ставки интерчейндж с 1 декабря, государственный "Ощадбанк" продолжит обслуживание торговых предприятий на действующих льготных условиях до конца года.

Как сообщает пресс-служба банка, заместитель председателя правления банка Антон Тютюн отметил, что в начале войны "Ощадбанк" отменил комиссию за эквайринг на первые несколько месяцев.

"Учитывая многочисленные обращения представителей ритейла и потребности бизнеса в военное время, с 1 декабря и до конца текущего года для клиентов "Ощадбанка" остается действующей комиссия на уровне 1,3% за прием платежей", - говорится в сообщении.

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"Сейчас оставляем действующий льготный тариф без изменений. Это дает банку возможность продолжать развитие бизнеса и обеспечивать стабильный уровень услуг безналичных платежей", – сказал Табак.

Справка УНИАН: Интерчейндж - это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились.

Эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

Оплата картами во время войны:

В марте 2022 года, сразу после российского вторжения, в ОП призвали украинцев рассчитываться при покупках банковскими картами.

18 марта 2022 года украинцам рассказали, куда обращаться, если в магазине не принимают оплату картой.

В мае 2022 года "ПриватБанк" заявил о том, что будет отдавать ВСУ часть денег с оплат картой за границей.

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