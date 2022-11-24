Также в сети банкоматов "Ощадбанка" отменены лимиты на снятие наличных для карт других банков.

Государственный "Ощадбанк" отменил комиссии за снятие наличных в банкоматах с карточек всех банков.

Об этом сообщила пресс-служба банка, отметив, что в сети банкоматов "Ощадбанка" отменены специальные лимиты на снятие наличных для карт других банков.

"Для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: теперь вы можете сделать это в любом банкомате "Ощадбанка" без комиссии. И не важно – с карточки "Ощада" или же с любой другой карточки. Отныне в наших банкоматах нет чужих карточек", - говорится в сообщении.

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"В связи с кризисной ситуацией в энергетике, которая вызвала повышенный спрос на наличные и временные проблемы с функционированием банкоматных сетей на определенных территориях, "Ощадбанк" приравнял лимиты снятия наличных с карт других банков к соответствующим лимитам, которые применяются к собственным картам банка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что этот шаг позволит всем украинцам, без деления на клиентов "Ощадбанка" и других банковских учреждений, снимать наличные в банкоматной сети банка в объеме 50 тысяч гривень с одной карты в сутки.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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