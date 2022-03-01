Сегодня наличные сложно перевозить по стране.

В Офисе президента призвали украинцев рассчитываться по возможности банковскими картами, а не наличными, так как сейчас сложно перевозить наличные по стране.

Об этом написал в Facebook заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

"Уважаемые украинцы! Рассчитывайтесь, где возможно, банковскими картами, не наличными! Сегодня наличные сложно перевозить по стране. Банковская система Украины работает, и так будет в дальнейшем. Уменьшите риски для себя, магазинов и инкассаторов. Сделай свой вклад в победу. Плати картой. Все будет Украина!" - отметил он.

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