Продать доллар можно в среднем по курсу 37 грн, евро – 40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 12 декабря, подорожал на 20 копеек – до 37,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,00 грн за доллар.

Средний курс гривны к евро сегодня ослабился на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня также подорожал-на 19 копеек до 37,69 грн/долл. (продать доллар можно за 37,56 грн). Евро же в обменниках подорожал на 20 копеек – до 40,70 грн/евро (курс продажи – 40,49 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Член Совета Национального банка Василий Фурман недавно отметил, что валютный рынок приспособился к новому режиму управляемой гибкости курса, который был введен Национальным банком в октябре после отмены фиксированного курса. По его словам, в ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации на валютном рынке, по сравнению с сентябрем, то есть до момента изменения курсового режима.

Согласно обновленному прогнозу компании Dragon Capital, средний курс гривны к доллару в следующем году ожидается на уровне 37,3 грн/долл. в среднем и 39 грн/долл. на конец года. Аналитики компании отмечают, что незначительное сокращение резервов НБУ в последние месяцы, вызванное плановым уменьшением объемов международного финансирования, не создает угрозы для курсовой стабильности.

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