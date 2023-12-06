Колебания валютного курса в обе стороны являются вполне нормальным явлением, подчеркнул Фурман.

Ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой, переход к режиму управляемой гибкости курса не вызвал негативных изменений. Об этом рассказал член Совета Национального банка Василий Фурман на брифинге.

"Чуть больше, чем два месяца назад, Национальный банк изменил курсовую политику, перейдя от фиксированного курсообразования к политике управляемого плавания. И мы сегодня можем наблюдать, что рынок приспособился к новому режиму управляемой гибкости курса", - сказал Фурман.

Член Совета НБУ отметил, что в ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации на валютном рынке, по сравнению с сентябрем, то есть до момента изменения курсового режима.

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"Если мы посмотрим на те объемы сделок, которые происходят на рынке, то мы увидим, что объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое, по сравнению с сентябрем – до почти 90 млн долларов в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ в день уменьшилась до 111 млн долларов, по сравнению со 128 млн долларов в сентябре", - сказал он.

Также Фурман отметил, что официальный курс колеблется в обе стороны, реагируя на изменения на валютном рынке, что является нормальной ситуацией. По его словам, гривня даже укрепилась почти на 1% с начала ноября, а разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%.

"Это очень хороший показатель. Поэтому в целом на валютном рынке ситуация является стабильной и контролируемой", - резюмировал член Совета НБУ.

Курс валют в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине действовал режим фиксированного курса. С 3 октября 2023 года Национальный банк ввел режим управляемой гибкости обменного курса, при котором официальный курс будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ.

С 1 декабря Национальный банк в очередной раз смягчил ряд валютных ограничений, отменив все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

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