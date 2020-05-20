Немецкие эксперты оценили глубину падения экономики Украины

По прогнозу Немецкой экономической команды, ВВП Украины в 2020 году из-за пандемии снизится на 7%.

Экономика Украины сильно пострадает из-за пандемии COVID-19, ВВП сократится на 7% в 2020 году в результате воздействия на экономику внешних и внутренних шоков, в то время как перед пандемией ожидался прирост ВВП на 3%.

Об этом сообщается в релизе по результатам презентации прогноза Немецкой экономической команды в сотрудничестве с Институтом экономических исследований и политических консультаций.

«По пессимистическому сценарию, который предусматривает длительные карантинные мероприятия в Украине, сильнее внешние шоки. Но несмотря на сильные шоки, экономический спад будет все же меньше, чем во время финансового кризиса в 2009 году. Это обусловлено качественной макроэкономической политикой предыдущих лет, которая увеличила устойчивость экономики и создала пространство для использования поддерживающих мер монетарной и фискальной политики», - сообщается в релизе.

Также отмечается, что стабильность государственных расходов поддерживает экономику, несмотря на снижение налоговых поступлений, в то время как Украина уже в скором времени должна подписать новое соглашение с МВФ. Дополнительную поддержку экономики обеспечивают снижение учетной ставки Национальным банком Украины и гибкий обменный курс.

Кроме того, согласно прогнозу, ожидается резкое сокращение инвестиций, но государственное потребление стабилизирует экономику.

«В 2020 году инвестиции в экономику Украины снизятся на значительные 11,2%. Частное потребление уменьшится не так сильно: на 5,7%. Это типичные результаты внутренних и внешних шоков, вызванных пандемией. Стабильное государственное потребление поддержит экономику. Мы ожидаем, что государственное потребление упадет лишь на 0,7% по сравнению с 2019 годом», - говорится в релизе.

Что касается влияния на отрасли экономики, то по данным прогноза, больше всего пострадает сфера транспорта: из-за закрытия внутренних и международных пассажирских перевозок и уменьшения объемов торговли товарами, в транспортном секторе предполагается сокращение объемов предоставления услуг на 14,3% по сравнению с 2019 годом.

Розничная торговля также испытает сильное негативное влияние карантина и падения спроса, что обернется снижением ее объемов на 8%. Также отмечается, что несмотря на существенное снижение экспорта стали, влияние пандемии на промышленность в целом в Украине будет относительно меньше: ее падение составит всего 5%.

Как отметил консультант Немецкой экономической команды и ведущий автор исследования Дэвид Заха, несмотря на прогнозы, остаётся значительная неопределенность.

«Экономический спад в 2020 году может ухудшиться и дальше, если сдерживающие меры не удастся смягчить тогда, когда ожидается. Чем дольше продлится карантин, в результате которого закрываются предприятия, тем медленнее будет восстановление в течение грядущих лет», - приводятся в релизе слова эксперта.

Как сообщал УНИАН, глава Нацбанка прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 4% в следующие несколько лет после падения на 5% в 2020 году.