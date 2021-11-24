Украинские табачные компании производят в год 60 млрд штук сигарет, из них более 7 млрд – контрафакт и фальсификат, говорит эксперт.

В последнее время рынок заполонили контрабандные и контрафактные сигареты. На сегодняшний день доля нелегального табачного рынка в Украине составила рекордные 18%, а ежегодные потери бюджета достигли уже 14 миллиардов гривен.

Об этом сообщил политический эксперт Сергей Быков.

"Нелегальный табачный рынок превысил 18%, а прямые потери бюджета улетели за 14 миллиардов в год. И это при том, что в прошлом году нелегальных сигарет было на 300% меньше. То есть у всех под носом теневой рынок делает "дабл", а никому до этого нет никакого дела", — возмутился политолог.

По словам Быкова, украинские табачные компании производят в год 60 млрд штук сигарет, из них более 7 млрд – контрафакт и фальсификат.

"Табачные компании говорят, что главная причина взрывного роста "тени" - сумасшедшие темпы роста акцизов. Они предлагают снизить их, чтобы цены на легальный продукт росли не так стремительно. И что-то мне подсказывает, что власти не захотят решать проблему таким путем (очевидным и логичным), потому что доить легальный бизнес удобнее, чем бороться с нелегальным", - резюмировал эксперт.

Автор: Иван Бойко