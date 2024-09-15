Большинству украинцев со статусом ВПЛ не придется возвращать выплаты, заверил народный избранник.

Продолжается война в Украине против россиян, и некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут заставить вернуть предоставленную помощь.

Об этом рассказал в эфире "Киев24" народный депутат Украины и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

"Если совокупный доход в семье будет больше, чем 9444 гривни, то нужно установить, когда у человека появился такой доход, в каком месяце. И именно с этого месяца будут высчитываться эти средства. Если действительно на одного человека в семье будет больше, чем эти деньги. Например, если появились в июне, то за июнь эту помощь надо будет компенсировать. То есть вернуть в доход государства", - заявил политик.

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В то же время он заверил, что такие случаи будут единичными и не будут касаться большинства украинцев со статусом ВПЛ. "Это не будет массово. Потому что сегодня соцзащита имеет такую информацию - где человек работает. Тем более в постановлении и порядке, который утвердило правительство, там вообще не сказано, что человек может лишаться таких средств. То есть это пока относительная составляющая. И не надо людей этим настораживать. Потому что это не будет массово. И я считаю, что если человек получил эти 2 тысячи, это будет больше срабатывать по продолжению выплат", - добавил Цимбалюк.

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Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что Кабмин нарабатывает ряд видов поддержки для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц.

"Работаем над тем, чтобы ввести более универсальную базовую социальную помощь. Помощь для ВПЛ будем продолжать для уязвимых категорий, для людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, для тех, у кого маленький доход. То есть эти категории людей дальше будут получать поддержку 2-3 тыс. грн, но параллельно будем создавать новые, универсальные виды помощи", - рассказала она.

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