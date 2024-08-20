Некоторые категории людей будут продолжать получать помощь в 2-3 тыс. грн в месяц.

Правительство нарабатывает ряд видов поддержки для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщила в интервью Ukrinform Министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Работаем над тем, чтобы ввести более универсальную базовую социальную помощь. Помощь для ВПЛ будем продолжать для уязвимых категорий, для людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, для тех, у кого маленький доход. То есть эти категории людей дальше будут получать поддержку 2-3 тыс. грн, но параллельно будем создавать новые, универсальные виды помощи", - сообщила Жолнович.

В качестве примера она пояснила, что в семье переселенцев люди могут получать пенсию или помощь в связи с инвалидностью, помощь для малообеспеченных, жилищную субсидию и помощь на проживание для ВПЛ.

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"Проще - посчитать все критерии - доход, расходы, потребности и обеспечить поддержку семье одной базовой помощью. Мы хотим такую помощь спроектировать и пропилотировать. Она будет оформляться через "Дію" и будет почти автоматической", - объясняет Жолнович.

По ее словам, процесс разработки этой помощи продолжается. Планируется, что до конца года ее запустят в тестовом режиме.

Выплаты для ВПЛ в Украине: последние новости

Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидию на аренду жилья. Это нововведение планируется реализовать в рамках экспериментального проекта в течение двух лет.

"Особенность субсидии - это то, что ее размер будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или городе страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, на Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается", - сообщили в министерстве.

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