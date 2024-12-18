Средневзвешенные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса составляют 17,7%.

Повышение Нацбанком учетной ставки с 13% до 13,5% вряд ли повлияют на увеличение ставок по кредитам и депозитам. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

По его словам, изменение учетной ставки стало определенной неожиданностью, хотя дискуссии о такой необходимости велись еще в ноябре.

"По сути, для эффективного сдерживания инфляции вместе с валютными интервенциями выбрано и укрепление гривны через учетную ставку. Можем предположить, что увеличенная учетная ставка позволит регулятору немного уменьшить объемы валютных интервенций при этом сдерживание инфляционных процессов будет продолжаться в дальнейшем", - говорит эксперт.

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Замотаев отметил, что в достаточно широком смысле изменение учетной ставки с 13% до 13,5% и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 15,5% до 16% (именно на ее основе формируется доходность гривневых депозитов граждан) не повлияют на уровень ставок по кредитам и депозитам.

"Замечу, что средневзвешенные ставки по кредитам, например, для малого и среднего бизнеса составляют 17,7%. Однако коммерческие банки активно развивают совместные партнерские программы, ставки по которым могут быть на 1-2 п.п. ниже, чем в среднем по рынку", - добавил банкир.

Замотаев также не ожидает массового пересмотра ставок по депозитам не произойдет. Зато могут быть улучшены "акционные" условия размещения средств на депозитах, однако вряд ли это будет массовым явлением.

"Напомню, что средние ставки на ультракороткие вклады останутся на уровне 9,5-10% годовых, а ставки по длительным вкладам (от 1 до 2,5 лет) составят 13% годовых. Таким образом, изменение учетной ставки не повлечет структурные изменения в кредитовании и депозитах, зато станет действенным предохранителем для инфляции", - резюмировал Замотаев.

Учетная ставка в Украине - главные новости

12 декабря правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Такое решение обусловлено значительным ускорением инфляции в Украине. Повышение учетной ставки произошло впервые за много месяцев: с июня 2022 в течение года ставка держалась на уровне 25%, а в июле 2023 года началось ее постепенное снижение. На уровне 13% учетная ставка находилась с июня текущего года.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что повышение учетной ставки, направленное на снижение инфляции, в нынешних условиях в Украине вряд ли повлияет на ситуацию.

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