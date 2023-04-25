Финансовый результат Национального банка за 2022 год составил 232,3 млрд грн.

Национальный банк Украины перечислит в государственный бюджет наибольшую в своей истории сумму части прибыли к распределению – 71,87 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора по результатам утверждения Советом НБУ консолидированной финансовой отчетности за 2022 год.

"По итогам 2022 года, прибыль к распределению Национального банка составила 91 млрд грн. Эта сумма традиционно, согласно Закону Украины "О Национальном банке Украины", частично будет направлена в государственный бюджет Украины, а частично – в общие резервы Национального банка", - говорится в сообщении.

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Финансовый результат Национального банка за 2022 год составил 232,3 млрд грн (это процентная прибыль в сумме 63,2 млрд грн и положительная переоценка финансовых инструментов в размере 175,6 млрд грн, которая является следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости).

Расходы Национального банка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, административные расходы, расходы на содержание персонала в 2022 году составили 6,7 млрд грн (в 2021 году – 5,8 млрд грн).

"Национальный банк перечислит в государственный бюджет наибольшую в своей истории сумму части прибыли к распределению – 71,87 млрд грн. Эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности нашей страны в условиях войны и будут приближать победу", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Остальная прибыль к распределению – 19,2 млрд грн – согласно требованиям Закона Украины "О Национальном банке Украины" будет направлена на увеличение общих резервов Национального банка, которые должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств НБУ.

Прибыль во время войны

По состоянию на 26 декабря 2022 года война обрушила прибыль украинских банков в пять раз. Из 67 банков в Украине почти треть - 21 банк - завершили период с убытком в 19 млрд грн. Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд грн.

Доли банков с иностранным капиталом сократились с 31% до 26,1%, а банки с частным капиталом — с 18% до 11,6% в 2022 году.

Из 16 банков с иностранным капиталом только 9 вышли в плюс по результатам десяти месяцев работы. Общая прибыль этой группы финучреждений составляет 7,9 млрд грн. Общая прибыль банков с частным капиталом с положительным балансом за 10 месяцев составила 3,46 млрд грн.

По итогам 2022 года платежеспособные украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн годом ранее.

По состоянию на 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными и получили чистую прибыль 45,6 млрд грн, что перекрыло убытки 21 банка на общую сумму 20,8 млрд грн.

За второе полугодие 2022 года чистый комиссионный доход почти восстановился до показателей 2021 года; по итогам года он сократился на 14% год к году.

Операционные расходы составили около половины совокупного чистого процентного и чистого комиссионного дохода. Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы выросла за год на 75%.

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