В Фонде рассчитывали, что война РФ завершится к 2025 году, но так не происходит.

В Международном валютном фонде (МВФ) объяснили, почему снизили прогнозы экономики для Украины на 2024-2025 год.

Так, согласно сообщению Голоса Америки в Telegram, об этом шла речь на пресс-конференции 24 октября с участием директора Европейького департамента МВФ Альфреда Кеммера.

"На обе цифры повлияли чрезвычайные бомбардировки энергосистемы... а по 2025 - это отражает то, что российская война продолжается. Ранее мы прогнозировали, что она завершится, но так не происходит, и это означает новые потери для экономики Украины", - сказал Кеммер.

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Последние новости от МВФ

Как сообщал УНИАН, МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2025 год. Специалисты Фонда объясняют падение рисками, связанными с войнами и торговым протекционизмом.

Что касается Украины, то МВФ прогнозирует, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,0%, что ниже прогноза в апреле (3,2%). На 2025 год прогноз снижен до 2,5% с 6,5%. Рост ускорится только в 2026 году - до 5,3% (ранее ожидался рост на 5,0%).

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