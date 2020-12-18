На этой неделе НБУ не проводил интервенции по продаже валюты.

Национальный банк Украины на текущей неделе - с 14 по 18 декабря - купил на межбанковском валютном рынке 299,6 миллиона долларов.

Читайте такжеНазвана лучшая основная валюта мира в этом годуСогласно данным, опубликованным на сайте регулятора, на этой неделе НБУ не проводил интервенции по продаже валюты.

С начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 1,13 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на понедельник, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,83 гривни/долларов, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий