Курс доллара вырос до 27,83 гривни, а курс евро - до 34,10 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,83 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеНазвана лучшая основная валюта мира в этом годуСогласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 34,10 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2782,8 (18 декабря – 2781,84)

100 EUR – 3410,18 (18 декабря – 3407,89)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,89/27,91 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,17/34,20 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 18 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,82 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий