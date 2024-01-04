Градация налогов по доходам будет вводиться только после широкого обсуждения новой системы с бизнесом, подчеркнули в Минфине.

Разработанная Министерством финансов Национальная стратегия доходов до 2030 года предусматривает, в частности, введение прогрессивной шкалы налогов, однако это произойдет не одномоментно и только после широких дискуссий.

Об этом рассказали представители Минфина во время мероприятия Центра экономической стратегии "Национальная стратегия доходов: будущее упрощенки, реформа налоговой, наполнение бюджета".

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что и со стороны международных партнеров, и со стороны общества сейчас все больше стоит вопрос о справедливости налогообложения доходов. По его словам, справедливость предполагает определенную градацию по доходам.

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"Я не готов сейчас сказать, какая это будет шкала, я думаю, этот вопрос даже в теории еще должен пройти достаточно много этапов обсуждения. Но то, что вопрос общественной справедливости стоит достаточно остро, это факт, и я думаю, что в той или иной степени прогрессивная система налогообложения будет введена в Украине", – сказал министр.

Заместитель министра финансов Светлана Воробей отметила, что в основе новой шкалы налогообложения лежит европейский принцип "богатые платят больше".

"Да, мы сейчас не готовы к переходу на такую дифференцированную шкалу до тех пор, пока не сможем эффективно администрировать доходы, чтобы у нас одновременно при введении такой шкалы все не стали бедными. Какая она будет – это также будет предметом дискуссий, сегодня об этом говорить рано. Но такое направление мы декларируем", - отметила она.

По словам Воробей, в Минфине взяли за основу польскую систему налогообложения малого и среднего бизнеса. Именно в Польше существует дифференцированная система, и там довольно много ставок – от 2% до 20%, при этом ставки время от времени меняются, в зависимости от процессов в экономике.

"Самые высокие ставки – на виды деятельности, в которых наименьшая затратная часть, это оказание услуг, те виды деятельности – так чтобы толерантнее сказать, - используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или отношениями с ФЛП. И для того, чтобы выровнять конкурентную среду, чтобы одинаково выгодно было выгодно работать с наемными работниками и в собственном бизнесе, именно такие дифференцированные ставки вводятся", - сказала заместитель министра.

Воробей отметила, что вопрос количества таких ставок является предметом дискуссии, и их перечень будет обсуждаться с бизнесом.

"Я уверена, что это будет публичный процесс, и в основу его будут ложиться предложения, которые мы уже имеем сегодня, по введению дифференцированных ставок на упрощенной системе и плюс европейский опыт, в частности, польский", - резюмировала Воробей.

Национальная стратегия доходов

В конце декабря правительство приняло Национальную стратегию доходов, которая предусматривает существенные изменения в системе налогообложения для предпринимателей. Документ имеет целью реформировать упрощенную систему налогообложения (УСН), в частности, сузив сферу ее применения путем исключения юридических лиц и увеличив эффективные ставки налогов до уровня общего режима.

Широкую огласку получило предположение, что чиновники хотят облагать налогом на доходы физических лиц любые переводы с карты на карту.

Позже в Минфине опровергли это, заявив, что в Национальной стратегии доходов до 2030 года не предусмотрено введение налогообложения каких-либо поступлений на банковские карты физических лиц.

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