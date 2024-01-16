Разница в зарплатах работников АЗС в сетях автозаправочных станций составляет 3-4 раза.

Разница в зарплатах работников АЗС в сетях автозаправочных станций составляет 3-4 раза, что свидетельствует об "оптимизации" зарплатных налогов и более масштабные схемы по уклонению от уплаты налога на прибыль и НДС. По расчетам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в тени находится более 2 млрд налогов.

По приведенным данным, в подавляющем большинстве украинских автозаправочных сетей работники получают официальную зарплату в размере 5-7 тыс. грн в месяц. Это втрое меньше, чем у пяти лидеров отрасли, которые в среднем платят своим работникам около 18 тысяч грн "на руки".

"Как в одной отрасли, на одинаковых станциях, которые иногда стоят вплотную друг к другу, зарплаты персонала могут отличаться втрое?" - пишет Куюн на своей странице в Facebook.

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Как сообщает директор Консалтинговой группы "А-95", такая разница в зарплате свидетельствует о масштабных схемах уклонения от уплаты налогов, которые используют автозаправочные сети. Чтобы обеспечить своим работникам реальную зарплату, они ищут наличные, которые нужны для выплат "в конверте".

"И откуда берется эта наличность? Чаще всего это "скрутки" с помощью "налоговых ям", торговля без выдачи кассового чека или манипуляции с чеками", – объясняет эксперт топливного рынка.

По оценкам эксперта, установление реальных зарплат в сетях АЗС сможет вывести из тени и "зацементировать" более 2 млрд грн НДФЛ и единого социального взноса (ЕСВ).

Схемы уклонения от уплаты налогов на АЗС

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%.

Некоторые сети АЗС после возврата полной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) придумали схемы уклонения от его уплаты. Так, некоторые АЗС заправляют автомобили без выдачи чеков, либо их подделывают. Существуют также махинации с кассовыми аппаратами и расчеты наличными, которые не шли в кассу.

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