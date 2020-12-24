Отмечается, что такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ГНС.

Государственная налоговая служба (ГНС) с 1 января 2021 года будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц).

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Об этом сообщила пресс-служба ГНС со ссылкой на главу госоргана Алексея Любченко.

"Сделаны заключительные шаги по обеспечению функционирования ГНС в формате единого юридического лица. Выполнена одна из приоритетных задач, которая была определена для ГНС рядом решений Кабмина и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политики с МВФ. С 1 января следующего года ГНС ​​начинает функционировать как единое юридическое лицо", - цитирует Любченко пресс-служба ГНС.

Отмечается, что такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, обеспечению открытости и прозрачности деятельности службы, увеличению доходов бюджета и минимизации коррупции, а также улучшению предоставления услуг налогоплательщикам.

Что этому предшествовало

5 октября Государственной налоговой службой Украины были созданы территориальные органы как ее обособленные подразделения, что предусмотрено Меморандумом о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, а также было запланировано до конца 2020 года реализовать окончательные шаги по обеспечению функционирования ГНС как единого юридического лица.

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Автор: Богдан Слуцкий