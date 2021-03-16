С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога.

В Украине до 1 июля 2021-го придет квитанция на уплату налога на недвижимость. Тем, у кого квартира площадью до 60 квадратов и дом до 120 квадратных метров, налог можно не платить.

Читайте такжеЗеленский: зарплата в 5-6 тысяч гривень — это не бедностьОб этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

Платежки приходят за прошлый год. Так, в 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Каждому владельцу "лишней" недвижимости придет квитанция (до 1 июля).

С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его размер зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2020-м это 62,5 гривни, а в 2021-м – 70,8 гривни.

Также местная власть может увеличить "норму". Например, брать налоги за квартиры площадью, которая превышает не 60, а 70 квадратных метров. Предположим, что местная власть установила максимальную ставку и минимальную норму по площади.

В 2020-м за квартиру 80 квадратов ("лишних" 20 кв.м) нужно было заплатить 1250 гривень, а в 2021-м за эту же квартиру придется отдать уже 1416 гривень.

Что этому предшествовало

Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество ежегодно наносит убытки местным бюджетам в 2 миллиарда гривень.

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Автор: УНИАН