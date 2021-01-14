Пользователи платформы могут получить информацию о владельце вторичного жилья и основаниях приобретения права собственности.

В Украине начал работать сервис, который позволяет получить юридический отчет по вторичному объекту недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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«Проект-победитель конкурса Open Data Challenge 2018, организованного при поддержке проекту USAID / UK aid TAPAS Project / Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах, Monitor.Estate совместно с OpenDataBot разработал новый сервис», — говорится в сообщении министерства.

Пользователи платформы могут получить информацию о:

точном адресе объекта;

его площади;

типе объекта (жилой / нежилой), для земельных участков — целевое назначение;

владельце;

основаниях приобретения права собственности;

обременениях / ограничениях;

рекомендациях по проверке данных, которые отсутствуют в отчете.

Сколько это стоит

На сайте Monitor cказано, что за самостоятельную онлайн-проверку одного объекта недвижимости украинцам придется заплатить 49 гривень.

Более тщательные проверки объекта недвижимости, а также комплексная проверка застройщика обойдутся от 2500 грн до 3500 грн каждая.

Ипотека в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обещал украинцам ипотеку под 10%, но в Минфине заявили, что на пути запуска ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения, связанные с пропиской.

2 июня 2020 года в НБУ заявили, что запуск ипотеки под 10% годовых в Украине возможен после завершения карантинных ограничений. Также для этого нужна правильная процентная политика банков и ряд юридических изменений.

23 июня 2020 года Шмыгаль заявил, что цель Кабинета министров - снизить ипотечную ставку до 7, а то и 5%.

22 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что считает вполне реальным снижение кредитной ставки по ипотеке до 10%.

11 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанная ипотека под 10% годовых уже работает.

28 декабря 2020 года Министерство финансов создало публичное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания" для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки.

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Автор: УНИАН