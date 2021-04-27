В компании объясняют такие результаты низким спросом, ценами на газ и сомнительными долгами.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2020 году получила 19 млрд грн убытка против 2,6 млрд грн чистой прибыли по итогам 2019 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

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«В 2020 году убыток составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году, под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также через резервы сомнительных долгов», - сказано в сообщении.

При этом в компании уточняют, что прибыль за 2019 года показана за исключением 55,7 млрд грн доходов по результатам Стокгольмского арбитража с российским «Газпромом».

По информации компании, нормализованная прибыль 2020 года, исключая резервы сомнительных долгов и других чрезвычайных расходов, составила 3,2 млрд грн. В четвертом квартале 2020 года убыток составил 2 млрд грн, по сравнению с убытком 10,3 млрд грн за аналогичный период в 2019 году.

В «Нафтогазе» сообщили, что за период до открытия рынка газа 1 августа посредники, поставляющие газ, не рассчитывались с компанией вовремя, что привело к образовавшимся 23,2 млрд грн сомнительных долгов, что, в свою очередь, повлияло на прибыльность и движение денежных средств от операционной деятельности.

«На конечный результат в значительной степени повлияли неплатежи клиентов, которым мы поставляем газ. Впрочем, наш операционный денежный поток остается стабильным, мы и в дальнейшем фокусируемся на дисциплине в управлении капиталом. Вместе с тем, мы продолжаем повышать эффективность нашей операционной деятельности», - цитирует пресс-служба финансового директора группы «Нафтогаз» Питер ван Дрилла.

В 2020 году компания выплатила дивидендов в размере 39,6 млрд грн, а в конце 2019 – 8,5 млрд грн.

Предыдущие убытки

Группа компаний "Нафтогаз" за шесть месяцев 2020 года получила 11,5 миллиарда гривень чистого убытка против чистой прибыли в размере 24,7 миллиарда гривень за аналогичный период прошлого года.

За день до обнародования информации об убытках "Нафтогаз" поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым он поставляет ресурс в рамках ПСО, до 5183 гривни за кубометр, что на 45% выше цены предыдущего месяца.

Подорожание газа для производителей тепла, которые до 1 мая 2021 года обязаны покупать газ исключительно у "Нафтогаза", гарантированно приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду.

Группа компаний «Нафтогаз» за девять месяцев 2020 года получила 17 млрд грн чистого убытка против чистой прибыли в размере 12,9 млрд грн за аналогичный период прошлого года, исключая доходы от транзита газа.

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Автор: Анна Бредихина