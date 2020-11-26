За аналогичный период прошлого года "Нафтогаз" получил 12,9 миллиарда гривень чистой прибыли.

Группа компаний «Нафтогаз» за девять месяцев 2020 года получила 17 млрд грн чистого убытка против чистой прибыли в размере 12,9 млрд грн за аналогичный период прошлого года, исключая доходы от транзита газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что за третий квартал 2020 года убыток составил 5,5 млрд грн по сравнению с убытком 4,8 млрд грн в третьем квартале 2019 года, исключая прекращенную деятельность по транзиту газа.

По сравнению с предыдущим кварталом на результаты повлияло значительное снижение цен на газ и увеличение объемов продаж газа.

Согласно сообщению, за девять месяцев добыто 10,7 млрд куб. м и реализовано 12 млрд куб. м природного газа.

Предыдущие убытки

Группа компаний "Нафтогаз" за шесть месяцев 2020 года получила 11,5 миллиарда гривень чистого убытка против чистой прибыли в размере 24,7 миллиарда гривень за аналогичный период прошлого года.

За день до обнародования информации об убытках "Нафтогаз" поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым он поставляет ресурс в рамках ПСО, до 5183 гривни за кубометр, что на 45% выше цены предыдущего месяца.

Подорожание газа для производителей тепла, которые до 1 мая 2021 года обязаны покупать газ исключительно у "Нафтогаза", гарантированно приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду.

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Автор: Анна Бредихина