По словам бывшего топ-менеджера компании, без доходов от "Газпрома" крупнейшая госкомпания страны уже в 2019 году была бы убыточной.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" оправдывает 11,5 миллиарда гривень чистого убытка по итогу первого полугодия 2020 года мировым кризисом и коронавирусом, тогда как настоящая проблема заключается в технологической отсталости госкомпании, проблемах в управлении и отсутствии политической воли относительно реформ и борьбы с коррупцией.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя миллиардные убытки компании.

"Приехали? "Нафтогаз" снова стал убыточным. Минус 11,5 миллиарда гривень за полгода! Нам эти цифры долго не показывали, задерживая публикацию отчетности в нарушение требований законодательства", - написал Витренко.

Он добавил, что речь идет о крупнейшей государственной компании, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему.

По его словам, госкомпания прикрывается мировым кризисом и коронавирусом вместо того, чтобы признать свою технологическую отсталость и некомпетентность руководства.

"Самое печальное в этой истории то, что "Нафтогаз" прикрывается мировым кризисом и коронавирусом… Это вместо того, чтобы честно сказать о собственной технологической отсталости, о критических проблемах с качеством управления, о непонимании и/или отсутствии политической воли относительно реформ, борьбы с коррупцией и противостояния с "Газпромом", - отметил он.

Он также сообщил, что за 2019 год и первый квартал этого года "Нафтогаз" рапортовал о прибылях, "забывая" сообщить о том, что без доходов от "Газпрома" предприятие еще в прошлом году было убыточным.

"Как теперь объяснить огромные расходы на "благотворительность" и самую дорогую рекламу в украинском "Форбсе" со стороны убыточного "Нафтогаза"? То есть это уже делают не из прибыли, а с убытков?" - отметил бывший топ-менеджер компании.

Как сообщал УНИАН, Группа компаний "Нафтогаз" за шесть месяцев 2020 года получила 11,5 миллиарда гривень чистого убытка против чистой прибыли в размере 24,7 миллиарда гривень за аналогичный период прошлого года.

За день до обнародования информации об убытках "Нафтогаз" поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым он поставляет ресурс в рамках ПСО, до 5183 гривни за кубометр, что на 45% выше цены предыдущего месяца.

Подорожание газа для производителей тепла, которые до 1 мая 2021 года обязаны покупать газ исключительно у "Нафтогаза", гарантированно приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду. По прогнозам экспертов, госкомпания и в дальнейшем будет повышать свои цены на газа, стремясь решить свои финансовые проблемы за счет потребителей.

Справка УНИАН. "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

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Автор: УНИАН