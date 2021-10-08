Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом 2021 года выросла на 1,2%.
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Отмечается, что с начала года, за январь-сентябрь 2021 года, инфляция составила 7,5%.
Потребительская инфляция в Украине:
Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.
Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.
Госбюджет-2022:
Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.
Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.
15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.