В феврале продлится период укрепления-поддержки гривни, что должно положительно повлиять на курсовую динамику на валютном рынке, отметил банкир.

Повышение учетной ставки до 14,5% положительно повлияет на "вес" гривни и притормозит ситуацию на валютном рынке. В то же время рост ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 17% будет стимулировать коммерческие банки повышать проценты по гривневым вкладам. Об этом сообщил директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

По его словам, стратегия НБУ относительно размера учетной ставки зависит прежде всего от экономической ситуации в стране. Поскольку инфляция все еще остается на достаточно высоком уровне (в декабре она составила 1,3%, а в январе она может быть больше 1%), он считает, что увеличение учетной ставки в условиях военной и экономической неопределенности является весомым механизмом сдерживания цен и уменьшения давления на валютный рынок.

"В феврале продлится период укрепления-поддержки гривни, что должно положительно повлиять на курсовую динамику на валютном рынке", - подчеркнул банкир.

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Он считает, что в ближайшие несколько недель подавляющее большинство коммерческих банков увеличат доходность по гривневым вкладам. По мнению эксперта, ставки по гривневым депозитам могут вырасти в среднем на 1 п.п. - до 11% годовых на ультракороткие вклады сроком от 3 месяцев до месяца, до 12% годовых на депозиты продолжительностью от 9 месяцев до 1 года, и до 14% годовых на вклады сроком от 1 года и дольше.

При этом специалист заметил, что даже увеличенные проценты по ультракоротким вкладам не гарантируют гражданам сохранность средств от инфляции, ведь с полученного дохода придется уплатить суммарно 23% налогов.

"Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать как декабрьские, так и январские изменения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долговременные депозиты, доходность по которым позволяют не только уберечь средства от обесценивания, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%", - подытожил Дмитрий Замотаев.

Учетная ставка в Украине - главные новости

23 января 2024 года правление Национального банка Украины повысило учетную ставку на 1% - до 14,5%.

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