Ремонтные работы продлятся не более восьми месяцев.

На центральном железнодорожном вокзале Киева отремонтируют общественные уборные. На это планируют потратить 22,4 миллиона гривень.

Об этом свидетельствуют данные системы закупок Prozorro.

Ожидается, что на центральном вокзале станции Киев-Пассажирский появятся современные уборные. Заказчиком работ выступает "Филиал "Вокзальная компания" АО "Украинская зализныця".

За капитальный ремонт туалетов подрядчику готовы заплатить более 22,4 миллиона гривень. Отмечается, что за эти деньги планируют обновить четыре общественные уборные.

Читайте такжеВ "Укрзализныце" рассказали, сколько пассажиров воспользовались поездами на праздникиКапитальный ремонт сделают в двух туалетах, которые расположены в подвале железнодорожного вокзала — платном и бесплатном, а также в туалетах на втором этаже возле залов №1 и №2.

Срок выполнения работ-восемь месяцев. Аукцион по поиску подрядчика состоится на 25 января.

В тендерной документации также обнародовали фотографии утвержденного дизайна новых уборных на железнодорожном вокзале Киева.

Напомним, что недавно "Укрзализныця" оказалась в центре скандала. На этот раз стало известно, что в поездах играет русская поп-музыка.

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