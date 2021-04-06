По словам министра финансов, Украина и дальше будет делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить кредитные средства фонда.

Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренности на уровне персонала в ближайшие два месяца.

Читайте такжеВ МВФ рассказали, что будет с экономикой Украины до конца годаОб этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на одном из национальных телеканалах.

"Мы ожидаем, что достигнем договоренности, так сказать, на уровне персонала в ближайшие два месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства", – сказал Марченко.

Сотрудничество с МВФ: предыстория

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: Богдан Слуцкий