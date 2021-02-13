Правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by.

Украина продолжит конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook комментируя завершение работы миссии в Украине.

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"От имени правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты.

За время работы виртуальной миссии мы очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог. Это вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что по всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by.

Украина и МВФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 г. возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by.

Сегодня, 13 февраля, по результатам работы миссии постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ провела с украинскими властями продуктивные переговоры, но Украина должна продемонстрировать больше прогресса в реформах, чтобы достичь подписания соглашения о новом транше.

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Автор: Леся Лещенко