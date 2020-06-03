МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины 9 июня

МВФ примет решение по новой программе для Украины 9 июня.

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.

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Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте МВФ.

На заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

Ранее 3 июня в Кабмине заявили, что ожидают от Международного валютного фонда до 10 июня принятия окончательного решения о выделении Украине первого транша в рамках новой программы сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ достигли договоренности по программе сотрудничества на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в общем размере 5 млрд долл. сроком на 5 лет.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

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