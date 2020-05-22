Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе на $5,5 миллиарда (видео)

Рассмотрение соглашения правлением МВФ ожидается в ближайшие недели.

Представители Международного валютного фонда во главе с Иванной Владковой-Холлар 21 мая провели дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигли соглашения на уровне персонала по новой 18-месячной программе финансирования stand-by для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о банках

Об этом говорится в сообщении МВФ в ночь на пятницу.

"Новая программа финансирования stand-by с запрашиваемым доступом в 3,6 млрд SDR (что эквивалентно 5 млрд долл. США) направлена на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям справиться с последствиями шока от COVID-19, одновременно консолидируя достижения на сегодняшний день и продвигая важные структурные реформы, направленные на уменьшение уязвимости", - приводятся в сообщении слова Владковой-Холлар.

По ее словам, это гарантирует готовность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится. Ожидается, что соглашение также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки.

"Соглашение подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ. Рассмотрение правлением ожидается в ближайшие недели", - сообщается в релизе.

Как сообщал УНИАН, представитель Международного валютного фонда Джерри Райс ранее заявил, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинская власть еще не выполнила условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 миллиарда долларов, о которой договорились в декабре 2019 года.

Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша МВФ на 2 миллиарда долларов во втором квартале 2020 года.