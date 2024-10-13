Отмечается, что перерасчет пенсии - это непростой процесс.

Каждый военный пенсионер в Украине имеет право на перерасчет пенсии, но это сложный процесс. Решение о перерасчете пенсии принимается централизованно Кабинетом министров Украины.

Адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко в эфире Украинского Радио отметила, что перерасчет должен проводиться, если хотя бы одна из составляющих денежного довольствия пенсионера по его предыдущей должности претерпела изменения.

"В ситуации, когда растет денежное довольствие действующих военнослужащих, тогда же военный пенсионер может рассчитывать на перерасчет своей пенсии в сторону увеличения, конечно. Решение о перерасчете пенсии принимается централизованно Кабмином, далее дается указание Пенсионному фонду, который формирует списки и направляет их в уполномоченные структурные подразделения, которые уже предоставляют документы с новым размером денежного довольствия, которые являются основанием для перерасчета пенсии. После этого Пенсионный фонд производит перерасчет пенсии", - объяснила адвокат.

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Бывают случаи, когда по каким-либо причинам, ПФУ не проводит перерасчет, тогда, советует Дмитренко, нужно самостоятельно обратиться в уполномоченное структурное подразделение с заявлением о выдаче справки о новом размере денежного довольствия и потом обратиться в Пенсионный фонд для перерасчета.

Кроме того, она указала, что все украинцы со статусом УБД имеют льготы при выходе на пенсию.

"Это будет обычная гражданская пенсия по возрасту, но для участников боевых действий установлен пониженный пенсионный возраст, то есть мужчины со статусом УБД могут выйти на пенсию при достижении 55 лет, а женщины – в 50 лет. Кроме возраста, обязательным условием назначения досрочной пенсии является достаточный размер страхового стажа. Мужчинам нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам – не менее 20 лет", - подытожила адвокат.

Пенсии для военных в Украине - последние новости

Адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко отметила, что дополнительное финансовое вознаграждение, которое выплачивается украинским военным, не учитывается при расчете пенсии. Эти средства являются премией за выполнение боевых задач, а не постоянным окладом.

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