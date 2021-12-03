По словам женщины, в банке заверяли, что взломать приложение не ворам не удастся.

Очередной скандал возник с "ПриватБанком" - его клиентка заявила, что мошенникам удалось взломать мобильное приложение "Приват24" на ее украденном телефоне. В итоге она лишилась крупной суммы денег.

Об этом идет речь в ее отзыве о банке на сайте "Минфин".

По ее словам, в чехле с украденным телефоном была карта "Привата". Воры взломали "Приват24", открыли кредитный лимит на 32 тысячи гривень и сняли эту сумму. Звонок на горячую линию банка заблокировал только пенсионную карту, а насчет кредитной оператор уверял, что взломать ее не получится. Впоследствии, по словам клиентки, выяснилось, что на карту был взят еще один кредит и на покупки в интернете было потрачено 30 тысяч гривень.

"Банк ничем помочь не может, только насчитывает проценты. В общей сложности меня обокрали на 62 тысячи", - пишет возмущенная женщина.

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Представитель "Привата" в ответ написал, что указанные операции доступны лишь при наличии доступа в мобильное приложение.

"Имея только финансовый номер, совершить вход в аккаунт нет возможности, ведь необходимо знать также пароль от аккаунта или ПИН код карты (для восстановления доступа), которые известны только клиенту-владельцу карты. Со своей стороны мы делаем все, чтобы уберечь средства клиентов от мошенников и подчеркиваем, что клиент сам может не дать завладеть своими деньгами", - ответил сотрудник банка.

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Автор: Юрий Годован