Об осуществлении дополнительных к государственным денежным выплатам было договорено с международными организациями.

Для финансовой помощи временно перемещенным лицам Минсоцполитики Украины сотрудничает с международными структурами, что позволит определенным категориям получить дополнительные выплаты.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Сейчас ведем широкое сотрудничество с международными партнерами для того, чтобы обеспечить дополнительные денежные выплаты, которые дополнят государственную помощь, и поддержат наиболее уязвимые группы людей", - отметила Лазебная.

По словам министра такие группы были сформированы еще во времена пандемии.

"Такие группы мы выделили еще во время пандемии COVID-19 в результате тщательного анализа. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, пожилые люди с низкими доходами и другие. Каждую из них берет на себя та или иная международная организация и дает им денежную выплату", - отметила Лазебная.

Министр также отметила, что об осуществлении дополнительных к государственным денежным выплатам было договорено с такими международными организациями как ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа, Международный Комитет Красного Креста, международная организация по миграции.

"Сейчас согласованы программы на общую сумму 9,6 млрд гривень. За счет этих средств более 2 млн человек из наиболее уязвимых категорий, которые пострадали в результате войны, получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривень в месяц сроком от 1 до 3 месяцев", - подчеркнула министр.

Выплаты во время войны:

Правительство будет выплачивать переселенцам, которые оставили места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка.

По состоянию на 20 апреля 2022 года в Украине было официально зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

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